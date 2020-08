Mototaxista é espancado com capacete e estrangulado até a morte no Amazonas

Manaus/AM - O mototaxista Agleson Tayan de Araújo Leite, 26, foi encontrado brutalmente na noite dessa quinta-feira (6), na Comunidade Maroaga, no município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas.

O jovem foi espancado com uma capacete e tinha sinais de estrangulamento, um fio elétrico foi encontrado próximo ao corpo dele, no Ramal do Jacu. A motocicleta estava na frente de um sítio e foi achada pelo dono da casa, foi ele quem acionou os policiais.

Apenas o celular da vítima foi levado pelo assassino. Aglesson era bastante conhecido na cidade e seu assassinato deixou os moradores chocados. A polícia deve ser usar câmeras de segurança para ajudar a elucidar o crime e chegar aos assassinos.