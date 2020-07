Homem achado morto em beco de Manaus pode sido estrangulado

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

Manaus/AM - O homem encontrado morto na manhã de hoje (28), em um beco no bairro Aleixo, foi assassinado em outro lugar e desovado ali. Peritos acreditam que ele possa ter sido afogado ou estrangulado.

Durante análise no corpo, não foram encontrados sinais de perfurações por arma branca e nem tiros, mas havia marcas no pescoço e um afundamento no crânio, que os profissionais acreditam não ter sido a causa da morte.

Pelo estado do cadáver, o rapaz já estava sem vida há pelo menos 8 horas.

Os indícios são de que ele tenha sido jogado no local durante a madrugada. A vítima não portava documentos, mas tinha algumas tatuagens que pode ajudar a identificá-lo como uma frase escrito “Deus é fiel, Deus é conosco” e também desenho de demônios espalhados pelo tórax. O caso será investigado.