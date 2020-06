Em Manaus, suspeito preso diz que plano não era matar sargento da PM

O poder dos maus

Manaus/AM - Um jovem de 22 anos que se entregou à polícia na tarde de ontem (15), sob suspeita de participar da morte do sargento da PM, Manuel José Martins Lima, 54, contou a polícia que a intenção não era o assassinato.

De acordo com o advogado, o plano inicial seria apenas de “dar um susto” nele por causa de uma rixa antiga que o sargento e o parceiro dele tinham.

No dia do crime, ele pilotava a motocicleta usada no ataque e o segundo suspeito vinha armado na garupa. Eles perseguiram a vítima e o pedreiro que estava com ela em outra moto e em determinado ponto, o outro acusado teria atirado várias vezes contra os alvos.

O defensor não entrou em detalhes, mas afirma que na versão do jovem, as coisa teriam saído do controle e isso teria motivado os tiros. Uma coletiva de imprensa deve acontecer hoje (16), para revelar mais detalhes do caso.