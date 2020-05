Delegado compara assassinato de menino de 11 anos a caso Bernardo Boldrini

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

Alexandra Dougokenski, que confessou ter matado o próprio filho, Rafael Winques, 11, teve a prisão temporária decretada na manhã dessa terça-feira (26), no Rio Grande do Sul.

A informação foi confirmada em coletiva de imprensa realizada hoje pela Polícia Civil. Durante a entrevista, o delegado Joerberth Nunes, que conduz as investigações chegou a comparar o caso de Rafael com o do menino Bernardo Boldrini, que foi morto pelo pai e a madrasta em 2014, em circunstâncias semelhantes.

A mãe de Rafael diz que administrou um medicamento que deveria apenas acalmar o garoto, mas acabou o matando.

Alexandra relata que antes de falecer, Rafael começou a passar mal, mas ela não conseguiu socorrê-lo a tempo. Para escapar da polícia, ela escondeu o corpo em uma antiga casa da família, fora de Porto Alegre.

Ele foi achado nessa segunda-feira (25), após ela confessar o crime. Os investigadores tentam desvendar agora se ela fez tudo sozinha ou se há outros envolvidos no caso.