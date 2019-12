Após discussão, homem é assassinado a tiros na saída de casa de shows em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Marivan dos Santos Maia, 25, morreu após ser baleado na saída de uma casa de shows localizada na avenida Timbiras no bairro Cidade Nova, na Zona Norte, no fim da noite dessa segunda-feira (30)

Segundo testemunhas, os autores dos disparos foram dois homens que estavam em um carro preto, aguardando a vítima do lado de fora. Um deles teria se envolvido em uma confusão com Marian minutos antes dentro do clube.

No momento da briga, ele teria jurado o homem de morte na frente de várias pessoas. Após balear a vítima, ele e o comparsa fugiram.

Maia foi socorrido e levado para o SPA Danilo Corrêa, ele chegou com dois tiros, sendo um no abdômen e um na costa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de hoje (31). A polícia investiga o caso.