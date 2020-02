Em Manaus, mulher morta em quarto de hotel é identificada e polícia já tem pistas de suspeito

Manaus/AM - A polícia confirmou que a jovem identificada como Eline Monique de Oliveira, 18, encontrada agonizando na manhã desse domingo (16), no Hotel Sun, no Centro, foi brutalmente assassinada. O autor do crime seria um homem que estaria com ela no local e tentou simular que a mulher teria cometido suicídio.

Segundo o delegado Guilherme Antoniazzi, responsável pelo caso, na cena do crime foram encontrados vários objetos pessoais e contas com nomes de titulares diferentes que podem entregar o criminoso:

“Eles informaram que estavam de mudança e tinha bastante objetos pessoais, panela, comida e roupas no local. Possivelmente eles estavam fazendo uso de droga no interior do quarto. Com a perícia foi constatado que um golpe profunda na cabeça fez a causa morte da vítima. Essa lesão vai ser analisada melhor com a necropsia”, afirmou.

Nenhuma arma usada no crime foi encontrada no hotel ou nas imediações, mas a polícia não descarta que o golpe que matou Eliene tenha sido provocado pela batida da cabeça dela contra o chão.

O suspeito conseguiu deixar o hotel antes que as autoridades fossem chamadas, contudo, câmeras do circuito internado de segurança gravaram o rosto dele e a polícia já trabalha na sua identificação.

Uma das hipóteses levantadas pelos investigadores é a de crime passional, mas a relação com o tráfico de drogas também não foi descartada. A polícia também vai traçar o perfil de Eline para ajudar no caso.