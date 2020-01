Vigia de peixaria é morto a facadas e degolado em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado José Miranda Lopes, 62, foi morto a facadas na noite deste sábado (18), na Avenida Marquês da Silveira, bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.

Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso, testemunhas afirmaram que o dono do estabelecimento teria saído à tarde e deixado o sobrinho e duas moças no local com o vigia. Por volta das 14h, o sobrinho do dono do local e as duas moças teriam saído correndo e trancado a porta.

Quando o dono voltou, encontrou o corpo do vigia, degolado e com 9 golpes de faca pelo corpo.

O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo.