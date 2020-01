Sábado sangrento: Nove mortes são registradas em menos de 24h em Manaus; confira

Manaus/AM - O segundo sábado (11), de 2020 em Manaus, foi marcado por mortes. Pelo menos 9 ocorrências de mortes violentas foram registradas desde a madrugada até o momento. Confira:

- Na madrugada, um homem foi morto a pedradas na rua Acara, bairro Lago Azul, zona Norte.

- Ainda na madrugada, um personal trainer e professor de balé foi assassinado em um posto de gasolina na Avenida Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, na zona Centro-Sul.

- Pela manhã, um vendedor foi encontrado morto dentro da própria casa, com sinais de enforcamento. O caso ocorreu no Centro, zona Sul.

- Ainda na zona Sul, houve uma remoção de corpo, vítima de arma branca. O homem teria sido ferido a facadas durante uma briga em uma balsa na Manaus Moderna. Ele chegou a ser levado ao SPA da zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos.

- No início da tarde, dois homens foram mortos e outros dois baleados em um bar no bairro Educandos, zona Sul. Os suspeitos do crime fugiram.

- Por volta das 15h, dois corpos foram encontrados em um cemitério clandestino na reserva Adolpho Ducke, bairro Cidade de Deus, zona Norte. Um deles, era de um adolescente que estava desaparecido. O corpo foi encontrado pelo próprio pai do adolescente, que havia recebido mensagens sobre onde estaria o corpo.

- No fim da tarde, a zona Leste também registrou um homicídio. Um homem foi encontrado morto dentro do terreno da empresa Pemaza. Funcionários do local acionaram a polícia.

Todos os casos serão investigados pela polícia civil.