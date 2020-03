Após discussão, homem mata atual da ex-mulher a sangue frio em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 23 anos identificado como Hueverton Feitosa Costa, foi morto na tarde deste domingo (6), no beco Sabiá, bairro Valparaíso, zona Leste de Manaus. O suspeito do crime, é ex da agora viúva da vítima.

Segundo a polícia, o homem teria ido até o local e Hueverton teria o retirado de dentro da casa. A ex do suspeito, que estava no local, disse que quando eles saíram da casa, o seu ex desferiu vários golpes de faca no abdômen da vítima e em seguida foi contido por populares.

Hueverton chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu. A testemunha declarou que o suspeito não poderia ter ido à sua casa, pois ela possui medida protetiva contra ele..

A polícia civil deve continuar investigando o caso. O corpo de Hueverton foi removido ao IML.