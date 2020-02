Polícia identifica suspeito de esmagar cabeça de mulher em quarto de hotel em Manaus

Manaus/AM - A polícia já identificou o suspeito de ter matada a jovem Eline Monique de Oliveira, no quarto de um hotel no Centro da capital, nesse domingo (16) . Nazareno Silva, mais conhecido como “Sapinho”, é o homem que aprece que a vítima nas câmeras de segurança e está sendo procurado.

Ele fugiu logo depois de informar na recepção que Eline havia tirada a própria vida no estabelecimento. De acordo com a polícia, Monique havia acabado de completar 18 anos e havia comemorado o aniversário três antes do crime, período que coincide exatamente com entrada do casal no registro de hóspedes no hotel.

Lá eles teriam informado que estavam de mudança e por isso, passariam alguns dias ali. O circuito interno de segurança registrou exatamente a momento em que os dois chegam juntos e também o instante em que “Sapinho” deixa o hotel com a desculpa de que buscaria socorro para a companheira que estava gravemente machucada.

O caso está sob investigação e novo detalhes devem ser repassados ainda nessa segunda-feira (17) para a imprensa.