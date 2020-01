Idoso é assassinado com tiro na cabeça na frente do neto de 9 anos

Manaus/AM - Um idoso de 65 anos, identificado como Antônio Batista de Melo, foi assassinado a sangue frio na frente do neto de 9 anos, enquanto dirigia um ônibus na região de Capanema, no Pará. O crime ocorreu na última sexta-feira (17) e o corpo do homem foi enterrado nesse sábado (18).

Segundo informações do Sistema Globo, a vítima era proprietária do veículo e trabalhava fazendo o transporte de pessoas do município de Quatipuru parta o Centro de Capanema.

De posse dessa informação, os assassinos que estavam uma motocicleta aguardaram o momento em que o homem fazia o embarque e desembarque dos passageiros para entrar e cometer o homicídio.

Antes de atirar, eles ordenaram que todos saíssem do veículo e quando ficou apenas Antônio e o neto, que estava sentado do lado dele, o pistoleiro que estava desfaçado de mototaxista atirou duas vezes na cabeça dele.

Melo não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo que o socorro fosse acionado. A dupla de assassinos fugiu e até o momento, ninguém foi preso. O neto do motorista ficou em estado de choque e a família busca descobrir a motivação do crime calculado.