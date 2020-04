Suspeito de espancar e matar homem a pauladas é preso no Amazonas

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Manaus/AM - Henrique Marciel Vieira, 20, foi preso na segunda-feira (6), suspeito da morte de Carlos Gonçalves Viana, 27, que era conhecido como “Arigó”, ocorrida no dia 15 de março deste ano, em Coari.

De acordo com o delegado José Barradas Júnior, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, o crime aconteceu por volta das 4h, em via pública, na avenida Vieira Martins, no bairro Chagas Aguiar. Na ocasião do delito, Henrique, acompanhado de outros quatro indivíduos ainda não identificados, espancaram a vítima até a morte com chutes, socos e pauladas. A ação dos infratores foi flagrada por meio de câmeras de segurança.

“Ao longo das investigações, conseguimos identificar Henrique Marciel, um dos quatro envolvidos na morte de Carlos. O indivíduo foi preso na casa dele, na rua Campo do Oriente, bairro Santa Helena, em Coari. Iremos continuar a investigar em torno do caso até conseguirmos identificar e prender todos os envolvidos no crime”, destacou o delegado.

O mandado de prisão em nome de Henrique foi expedido no dia 20 de março deste ano, pelo juiz Leonardo Guimarães Primo de Carvalho, plantonista do Fórum de Justiça Desembargador Cândido Honório Soares da Comarca de Coari.

Procedimentos – Henrique foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado. Ao término dos trâmites cabíveis no DIP, ele será encaminhado para a Unidade Prisional de Coari, onde ficará à disposição da Justiça.