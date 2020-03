Polícia frustra rolezinho de grupo armado em carro de App em Manaus

O mau exemplo do coronel Menezes

Manaus/AM - Três homens e uma mulher foram detidos na noite deste sábado (28) enquanto trafegavam em um carro de aplicativo pela na avenida Itaúba, do bairro do Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

Segundo militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o quarteto estaria em atitude suspeita quando foi abordado pelos policiais. Ao pedir para que fosse realizada busca pessoal no veículo, os policiais encontraram com os suspeitos, duas armas de fogo falsas, uma faca, relógios e celulares. Foi verificado ainda, que no carro havia adesivo de grupo de motoristas por aplicativo.

Após receberem voz de prisão, os suspeitos foram levados para a Central de Flagrantes da Zona Leste, onde ficarão a disposição da Justiça.