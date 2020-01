Em Manaus, suspeitos são presos com armas, drogas e dinheiro

Manaus/AM - Trio é preso neste domingo (20), suspeito de tráfico de drogas na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, zona Oeste da capital.

Durante patrulhamento na área da Ponta negra, a equipe policial recebeu informação de que um homem estava comercializando drogas no local. De acordo com a polícia, os suspeitos foram localizados e com eles foram encontrados várias drogas porções de maconha, cocaína, além de mais de R$ 200 em espécie.

As três pessoas foram encaminhadas ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.