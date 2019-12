Após denúncia anônima, grupo é preso com drogas dentro de casa em Manaus

Manaus/AM - Quatro homens, com idades entre 22 e 24 anos, foram presos neste sábado (28), no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte da capital. Os suspeitos estavam com diversas armas de fogo dentro de uma casa.

De acordo com a polícia, as prisões ocorreram após uma denúncia anônima. Durante patrulhamento na área, um homem tentou fugir, mas foi alcançado logo em seguida. Ele foi questionado e contou que havia material ilícito dentro da casa.

Ainda de acordo com a polícia, no interior da casa foram encontrados 3 pistolas de calibre 45, 9mm e 380, todas com numeração raspada. Além de 2 revólveres calibre 38 e uma arma de fabricação caseira e munições de diversos calibres.

Os suspeitos foram encaminhados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).