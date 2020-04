Polícia prende homem que quis explodir mulher por ela ser mãe solteira

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

A Polícia Militar deteve um homem de 38 anos tentou explodir a casa de uma vizinha alegando que ela era mãe solteira e não merecia respeito. O caso aconteceu em Belo Horizonte.

Segundo o Bhaz, a vítima, de 41 anos, explicou que por volta das 14h de sábado (11), presenciou o vizinho fazendo gestos obscenos em sua direção, logo após o homem teria começado a gritar na rua que a mulher seria prostituta, pois era mãe solteira, e que a mataria junto com seus filhos.

O homem continuou com as ameaças e acendeu um artefato semelhante a uma banana de dinamite a lançou na direção da casa da vizinha. Na sequência, ele correu para dentro de casa. A mulher se escondeu com os filhos, mas a bomba não explodiu.

A polícia foi acionada, e o autor chegou a apresentar resistência, mas acabou sendo mobilizado e detido. Os militares também recolheram o artefato e o levaram para Esquadrão Antibombas do Bope (Batalhão de Operações Especiais), onde o material será periciado e detonado.

O homem foi preso e levado para a Delegacia de Policia Civil de Plantão de Contagem, onde o caso será investigado.