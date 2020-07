Homem é preso apontado de ser autor da morte de criança de 7 anos

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Um homem apontado pela autoria da morte de Maria Fernanda Guerra de Santana, foi preso no Rio de Janeiro treze anos após o crime bárbaro.

Segundo o R7, a polícia informou que a menina Maria foi morta com dois tiros na cabeça enquanto andava de bicicleta, no dia 7 de março de 2007, na Vila Vintém. A motivação seria os tiroteios eram constantes na época do crime devido à disputa de território entre traficantes das comunidades do Fumacê e Vila Vintém, na mesma região.

Um trabalho de vigilância que durou três dias, em Bangu, também na zona oeste, terminou com a prisão do suspeito. Ele chegou a tentar fugir, mas foi capturado pelo agentes. O homem foi encaminhado para a delegacia de Volta Redonda, onde será formalizado o cumprimento da ordem de prisão após ter sido condenado por homicídio qualificado, com pena de 23 anos de reclusão.