Homem não aceita separação e amarra sogro para ser atacado por pitbull

Um homem, de 33 anos, foi preso suspeito de ter torturado e mantido o ex-sogro, de 57 anos, em cárcere privado. O caso aconteceu de Belo Horizonte, no último sábado (28). Além das agressões, o suspeito chegou a colocar um cachorro da raça pitbull para morder a vítima.

Segundo o site Bhaz, a motivação pode ser sido porque a filha da vítima teria terminado o relacionamento com o suspeito.

Para a polícia, a mulher contou que o casal havia morado junto e, no fim de semana, ela precisava ir até a casa para buscar alguns objetos, por causa das ameaças que vinha recebendo, estava com medo de ir sozinha e que inclusive, teria levado uma mordida do ex-companheiro.

O pai então revolveu ir até a casa, mas ao chegar lá, começou a receber a sessão de tortura: teve pernas e braços amarrados com cordas e braçadeiras, foi jogado dentro do porta-malas, levado para ser atacado por um cachorro da raça pitbull e depois colocado na beira de uma lagoa, para mostrar que se a companheira não fosse ao encontro dele, o copo do pai seria encontrado na lagoa Várzea das Flores.

Ainda segundo o site, a mulher fingiu aceitar as condições propostas, mas acionou a polícia, que montou um cerco policial no quarteirão. O homem foi preso ao chegar no local e a vítima libertada. Segundo a PM (Polícia Militar), o autor estava descontrolado e foi necessário o uso de força física para contê-lo até a delegacia.

A vítima estava em estado de choque e apresentava luxações nos braços e pernas, arranhões pelo corpo além de luxação no pescoço.