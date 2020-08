Após ser sequestrado na rua de casa, homem é encontrado amarrado em Manaus

Manaus/AM - Raimundo Elias Souza de Oliveira, de 37 anos, foi sequestrado por volta das 22h30 de ontem (4), na rua Matrixã, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte.

A vítima relata que estava na rua e de repente homens em um carro modelo Etios, na cor preta, o abordaram e o jogaram dentro do veículo. Ele afirma que um segundo carro, modelo Gol, de cor prata com outro grupo dava apoio no sequestro.

Raimundo foi amarrado e levado para uma casa na rua Granja, no bairro Rio Piorini III, onde foi encontrado abandonado cerca de duas horas depois. Ele havia sido agredido pelo criminosos e foi encaminhado para o Hospital João Lúcio para receber atendimento médico.

Oliveira afirma desconhecer os autores ou a motivação do sequestro. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso.