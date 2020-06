Polícia prende homem suspeito de tentar assaltar loja no Amazonas

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM - Sebastião Pinheiro de Oliveira, 30, foi preso na última sexta-feira (29), pela polícia de Manacapuru, com dois revólveres calibre 32 e mais nove munições. Ele preso na rua Gilberto Mestrinho, no bairro da Liberdade, naquele município.

Segundo o delegado, Rodrigo Torres, a equipe de polícia abriu diligências após receber informações sobre um trio que estaria planejando assaltar uma loja da cidade.

Ainda conforme Torres, os policiais passaram a fazer ronda mais intensiva na cidade em busca de identificar os suspeitos. Assim, em uma dessas rondas, a equipe conseguiu prender um dos infratores antes dele cometer o assalto, enquanto os outros dois empreenderam fuga do local.

“Após recebermos denúncias anônimas da população sobre um grupo que estaria planejando realizar assaltos aqui no município, tendo como principal alvo as lojas, montamos essa ação que resultou na prisão do Sebastião. Ainda continuamos as diligências em busca de prender os outros dois suspeitos”, ressaltou o delegado.

Sebastião foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e ficará à disposição da Justiça.