Homem é preso por homicídio e roubo no Amazonas

Manaus/AM - Jailson dos Santos Ferreira, 28, foi preso neste sábado (22) em cumprimento a dois mandados de prisão por homicídio e roubo. O indivíduo foi encontrado em uma residência, situada na rua do Areal, bairro Novo, no município de Manaquiri.

“Após denúncias de populares relacionadas ao tráfico de drogas no município, iniciamos diligências para investigar Jailson. Durante os trabalhos, foram constatadas duas ordens judiciais em nome dele. Hoje, deflagramos a ação e obtivemos êxito na prisão do infrator”, explicou o delegado Ivo Cunha.

O mandado de prisão por homicídio foi expedido no dia 11 de junho de 2016, pelo juiz Mauro Moraes Antony, da 3ª Vara do Tribunal do Júri. A ordem judicial, em nome de Jailson, por roubo foi expedida no dia 16 de abril de 2019, pela juíza Margareth Rose Cruz Hoagen, da 4ª Vara Criminal.

Jailson foi reconduzido para Manaus e levado para a Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP). Ao término dos procedimentos cabíveis na especializada, o infrator será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá ficar à disposição da Justiça.