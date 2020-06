Homem é preso por exploração ilegal de madeira durante operação da PF no Amazonas

Os mascarados

Manaus/AM – A Polícia Federal ao longo de quinta-feira (04), interrompeu atividades ilícitas que vinham se desenvolvendo em uma madeireira no município de Rio Preto da Eva. A equipe policial federal se deslocou até o estabelecimento a fim de verificar a ocorrência de atividades suspeitas e flagraram a possível prática de crimes de exploração ilegal de madeira, furto de energia elétrica e falsidade ideológica.

O trabalho contou com o apoio da empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica, que confirmaram o furto de energia. Os policiais federais identificaram que no local havia transformadores de eletricidade sendo utilizados para operar as máquinas de corte e processamento de madeira para posterior comercialização.

Além disso, a documentação apresentada pela madeireira continha dados de volumetria e espécies vegetais divergentes daquelas encontradas no pátio da empresa, indicando a possível prática de crime de falsidade ideológica.

Diante disso, um homem de 29 anos de idade recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da Superintendência da PF em Manaus.

A investigação criminal prosseguirá pelo prazo legal a fim de se esclarecer os fatos em todas as suas circunstâncias, com a identificação dos demais responsáveis.