Homem é detido ao extrair minério de forma irregular em Manaus

Manaus/AM - A polícia militar prendeu na manhã de quarta-feira (24), um homem por extração irregular de minério e danos ambientais a áreas de preservação permanente no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Por volta das 11h, a equipe da polícia ambiental deslocou-se até o ramal do Milton, na BR-174, quilômetro 15, bairro Tarumã, para atender a uma ocorrência de extração ilegal de minérios, que causava dano ambiental direto à área de Preservação Permanente do Tarumã-Açu.

Chegando ao local, a guarnição identificou o proprietário do areal, maquinários utilizados e as irregularidades. Questionado sobre as ações irregulares cometidas no local, o homem informou que possuía Licença de Operação. Porém, foi constatado pelos policiais que as atividades não estavam em conformidade com a licença apresentada e que tal ato configurava abuso de licença. Todo o material utilizado nas ações ilegais foi apreendido, entre eles, duas balsas, um empurrador, três tratores e quatro caminhões.

Mediante os fatos, o infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (DEMA) para os procedimentos legais.

A polícia orienta que executar pesquisa, extração de recursos minerais, entre outros, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei.