Aposentando é preso após agredir e ameaçar ex-companheira no Amazonas

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

Manaus/AM - As equipes de investigação do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Rafael Cordeiro, titular da unidade policial, em apoio à Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, coordenada pela delegada Roberta Merly, cumpriu na tarde de quinta-feira (18), por volta das 14h30, mandado de prisão preventiva em nome de um aposentado de 54 anos pelo crime de descumprimento de medida protetiva contra sua ex-companheira, de 57 anos. A prisão foi efetuada no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.



De acordo com a delegada Roberta Merly, o mandado de prisão em desfavor do aposentado foi representado à Justiça pela DEP de Manacapuru, pois o descumprimento da medida protetiva ocorria na comunidade Maniquara, zona rural daquele município, onde a vítima reside.



Segundo a delegada, o homem estava em Manaus, ocasião em que a equipe do 20º DIP recebeu informação de que ele vinha descumprindo a medida protetiva em favor da ex-companheira dele, imposta pela Justiça de Manacapuru. Na informação constava ainda o paradeiro do infrator, que foi preso após a equipe policial constatar, no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), que havia um mando de prisão em aberto no nome dele.



“Em fevereiro deste ano, a vítima procurou a DEP para denunciar seu ex-companheiro, com o qual foi casada no papel e conviveu durante 33 anos, porém estão separados há sete meses. Ainda assim, ela relatou que vinha sofrendo agressões físicas e verbais por parte do homem. Diante das informações, solicitei uma medida protetiva em favor dessa vítima”, informou Merly.



Conforme a autoridade policial, apesar do aposentado ter sido intimado a cumprir a medida protetiva, ele continuou ameaçando de morte e importunando a ex-companheira.



“O indivíduo continua indo à residência da vítima, entra e retira as coisas da casa, argumentando que ela não irá ficar com nada. Ele usa o fato da ex-companheira ser indígena, para tentar rebaixá-la. Como ele tinha ciência da medida protetiva e não cumpria, eu representei pela prisão preventiva dele”, finaliza a titular da DEP de Manacapuru.



A ordem Judicial foi expedida no dia 7 de junho deste ano, pela juíza Bárbara Marinho Nogueira, da Vara de Plantão de Manacapuru.



O aposentado foi autuado por descumprimento de medidas protetivas. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado a Central de Recebimento e Triagem (CRT) para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.