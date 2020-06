Homem que estuprou idosa cadeirante de 62 anos é preso em Manaus

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

Manaus/AM - Um homem de 26 anos, foi preso na manhã de segunda-feira (1), por policiais da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (Decci), pelo crime de estupro de vulnerável, que teve como vítima uma idosa de 62 anos. O crime ocorreu na madrugada do último dia 18 de maio, por volta das 3h, no bairro Novo Aleixo, zona norte da cidade.

Segundo a delegada Andrea Nascimento, titular da unidade policial, o homem foi preso na travessa Corumbá, bairro Novo Aleixo. O mandado de prisão em nome do dele foi expedido no dia 27 de maio deste ano, pela juíza Margareth Rose Cruz Hoagen, da 4ª Vara Criminal.



A titular da Decci explicou que o homem era companheiro da sobrinha da vítima. A idosa é cadeirante, tem a parte esquerda do corpo paralisada e possui dificuldade de falar em virtude de um derrame sofrido. Na ocasião do delito, a idosa estava dormindo e o infrator, que estava dormindo no lugar, aproveitou que todos estavam dormindo e consumou o ato sexual forçado.



“A vítima ainda tentou gritar, porém não conseguiu. Já pela manhã, a filha da idosa foi trocar a fralda dela, quando percebeu que estava aberta e com secreção saindo da partes íntimas da idosa. A neta da idosa, menor de idade, informou à mãe que presenciou o ato, porém ficou amedrontada e sem reação para gritar e pedir ajuda”, disse Nascimento.



Naquele dia, policiais militares foram acionados. Foi instaurado Inquérito Policial (IP) no 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, posteriormente, o procedimento foi encaminhado à Decci.



“Após atendimento psicossocial da idosa, que confirmou o estupro, novas diligências investigativas foram realizadas em torno do caso, quando representei pela prisão preventiva em nome do indivíduo que estava foragido desde o dia do fato. Após vários dias de campana nas imediações do bairro Novo Aleixo, a equipe de investigação logrou êxito na prisão do infrator”, destacou a titular da Decci.

Conduzido ao prédio da Decci, o indivíduo foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos trâmites cabíveis na especializada, ele foi levado para Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.