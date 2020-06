Homem é preso após agredir e ameaçar de morte ex-namorada em Manaus

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Manaus/AM - Um homem de 22 anos, foi preso após agredir e ameaçar a ex-namorada de morte, na manhã desta quinta-feira (4), na rua Jesus, no bairro Zumbi, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima de 20 anos estava em casa com suas amigas, quando teve o imóvel invadido pelo ex- namorado. Que teria a obrigada a ir com ele para outra casa no bairro Zumbi.

Segundo a polícia, a vítima chegou a ligar para as amigas escondido e disse que estava sendo agredida e ameaçada de morte por ele.

A polícia foi acionada e foi ao local, onde resgatou a mulher. O homem foi detido e levado para a Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher (DECC).