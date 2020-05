Em Manaus, homem é preso após esposa denunciar que ele guardava drogas em casa

A Culpa é do Supremo

Manaus/AM - Policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite de quarta-feira (27), um homem denunciado por sua companheira de manter material ilícito dentro da residência do casal.

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento de rotina em áreas da zona sul quando receberam a denúncia, feita por meio da Linha Direta, informando sobre a ocorrência na rua Santa Helena, bairro Betânia.

Ao chegar ao endereço, a equipe encontrou uma mulher, que entregou aos policiais um saco plástico contendo 50 trouxinhas de supostamente maconha e 13 trouxinhas de supostamente cocaína, afirmando pertencerem a seu companheiro que, naquele momento, não se encontrava em casa.

Orientada pelos policiais a chamá-los quando o companheiro retornasse, a denunciante assim o fez e, o suspeito recebeu voz de prisão, sendo entregue, juntamente com o material ilícito, no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.