Membros do PCC morrem após confronto com a Rocam em Manaus

Manaus/AM - Dois integrantes do PCC morreram durante troca de tiros com a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) na tarde deste domingo (19), na rua do Advento, no bairro Da Paz, zona Centro-Oeste da capital. A dupla estava ainda na posse de uma granada e armamentos pesados.

A polícia recebeu uma denúncia informando que um grupo estava aterrorizando os moradores da área e do Alvorada. Uma ação foi montada ocasionando na prisão de dois homens, da mesma facção, pela manhã.

Outros dois homens ao perceberem a ação da Rocam, nesta tarde, iniciaram uma troca de tiros. Eles foram baleados e encaminhados ao Hospital 28 de Agosto. De acordo com informações do tenente Gelberth Matheus, a dupla não resistiu e morreu na unidade.

A área foi isolada e o grupo Marte acionado para fazer o desarmamento do artefato.