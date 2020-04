Em Manaus, corpo de motorista é encontrado em posto de gasolina

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

Manaus/AM – O motorista de ônibus executivo identificado como André James Júnior, 27, morreu neste sábado (25) em um posto de gasolina do bairro Coroado, zona Leste da capital. O corpo da vítima foi encontrado por volta de meio-dia.

O homem foi encaminhado para o Pronto-Socorro do Coroado, mas já chegou sem vida. A causa da morte será revelada após laudo do IML. A motivação do crime será investigada pela polícia.