Manaus/AM - Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (6), no Ramal Chico Mendes, no bairro Puraquequara, Zona Leste da capital.

Segundo a polícia, a vítima foi morta com mais de 30 tiros. O IML esteve no local para fazer a remoção do corpo.

A DEHS deverá investigar a motivação do crime.