Com tiro no olho e outro na testa, jovem é encontrado morto em rua de Manaus

Manaus/AM - Um jovem de 18 anos foi encontrado morto no meio da rua na manhã dessa sexta-feira (3), na rua Elisa Lispector, no bairro Comunidade Parque São Pedro, na Zona Norte.

A vítima que seria um provável morador do bairro estava estirada no meio da rua com um tiro na cabeça e outro no olho. Ele foi achado já sem vida, por volta das 5h30, por populares.

A Polícia Civil está no local e trabalha na coleta derrotas e pistas. Testemunhas também foram procuradas, mas os moradores afirmaram que não viram nenhum movimento estranho até encontrarem o rapaz.