Ao sair para trabalhar, vigilante encontra corpo de homem no meio da rua em Manaus

Manaus/AM - Um vigilante de 57 anos levou um susto ao ao encontrar o corpo de um homem enquanto estava a caminho do trabalho, por volta das 4h desse domingo (19), na rua Hibisco, no bairro Nova Vitória, na Zona Leste.

Segundo a a polícia, a vítima estava jogada bastante ensaguentada próximo de um mercadinho e apresentava pelo menos sete perfurações pelo corpo. Peritos estiveram na cena do crime e concluíram que o desconhecido foi atacado com uma faca e foi golpeado várias vezes pelo tórax e outras partes do corpo.

Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e aguarda reconhecimento. A polícia vai averiguar se há câmeras de segurança nas proximidades que possam ajudar a identificar o responsável pelo homicídio.