Homem tenta se esconder em estabelecimento, mas é morto a tiros em Manaus

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Manaus/AM – Um homem identificado como Almir da Fonseca foi morto a tiros, na tarde desta sexta-feira (24), na Avenida São Pedro, no Compensa, zona Oeste da capital. Os suspeitos do crime fugiram.

Segundo informações da polícia, a vítima estava na avenida quando foi perseguidor por dois homens armados. Ele tentou se esconder em um estabelecimento, mas foi alcançado e morto a tiros.

Almir foi atingido com três tiros na barriga e dois no tórax. Após o crime a dupla fugiu do local a pé.

A motivação do crime será investigado pela polícia.