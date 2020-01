Homem é encontrado morto em presídio após matar criança de 4 anos

Um homem de 24 anos, que estava preso no Presídio de Salvador, foi encontrado morto neste sábado (11), dentro de uma das celas da unidade prisional. O crime aconteceu na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia.

De acordo com o Sistema Globo, o homem foi encontrado por agentes penitenciários com marcas de enforcamento e o crime deve ser investigado pela Polícia Civil.

O homem foi preso suspeito de matar o enteado, uma criança de 4 anos, e tentar matar a namorada de 29 anos a facadas, em outubro de 2019. Na ocasião, ele contou que a mulher estava o traindo, eles discutiram e o rapaz acabou desferindo vários golpes de faca no corpo da moça. Ele relata que matou a criança porque ela não parava de chorar.

Após o crime, o suspeito se esfaqueou e pulou da janela, no primeiro andar do apartamento. Os três foram socorridos, mas o menino não resistiu aos ferimentos e morreu depois de dar entrada no hospital.