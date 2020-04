Jovem é assassinado a tiros por 'conhecido' durante briga no Amazonas

O risco de nova pandemia, tão mortal quanto a do coronavírus

Manaus/AM - Um homem identificado como Wellington Silva, 27, foi assassinado a tiros na comunidade rural de São Pedro, na zona rural do município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

O jovem teria sido atingido com três tiros durante discussão com um outro homem ocorrida por volta das 17h30, na casa do suspeito.

No meio da confusão, ele teria sacado uma arma e atirado ao menos três vezes em Wellington que morreu na hora.

A polícia foi acionada por vizinhos que testemunharam a briga, mas o atirador conseguiu fugir. O homicídio causou revolta entre os moradores da comunidade.