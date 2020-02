Motorista de app afirma ter sido sequestrado e presenciado tentativa de Homicídio em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado pela polícia como Fabrício Bezerra das Neves, de 28 anos, foi baleado na rua Silva Queiroz, do bairro do Japiim, Zona Sul de Manaus. O carro de um motorista por aplicativo foi usado no crime.

O motorista do aplicativo, procurou a delegacia para contar que presenciou o crime. Ele relatou que uma mulher teria solicitado a corrida e que ao chegar para buscar a passageira, dois homens o sequestraram e o fizeram dirigir até o local, do crime, onde viram Fabrício na esquina de uma rua e atiraram diversas vezes.

Os tiros atingiram cabeça e mãos da vítima, que foi encaminhada para um hospital da capital e se encontra em estado grave.

Já o motorista, após presenciar a tentativa de homicídio, foi abandonado na Zona Leste da capital e o carro foi deixado pelos criminosos no Jardim Mauá.

A Polícia Civil já investiga o crime.