Homem é baleado na perna após apontar arma para viatura da PM no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 18 anos foi preso e ferido após apontar para a polícia um simulacro de arma de fogo. O caso aconteceu na rua Messias Augusto bairro Paulo Corrêa, localizado na Zona Oeste do município de Parintins, no interior do Amazonas.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe estava apurando uma denúncia sobre menores de idade que estavam consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes em uma festa quando os policiais ouviram disparos de arma de fogo nas proximidades, de imediato, a guarnição começou às buscas pelo autor dos disparos, quando populares apontaram a direção onde vários jovens que haviam empreendido fuga.

A guarnição localizou um dos suspeitos com uma arma em mãos, e ordenou que ele colocasse a arma no chão, porém, o homem teria apontando o simulacro para os policiais, que não saiam que se tratava de uma arma falsa e acabaram atirando na perna do homem. Logo, os PM's, prestaram os primeiros socorros e o conduziram até o hospital da cidade.

Após procedimentos clínicos, o suspeito foi apresentado na 3° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), para a realização dos procedimentos cabíveis.