Padrasto joga enteado de 3 anos do quinto andar de prédio

Um homem de 38 anos anos jogou o enteado de 3 anos, em seguida se jogou, da janela do prédio onde morava, localizado no bairro do no Cachambi, Zona Norte do Rio. A mãe da criança, Camila Cerqueira, disse que suspeitava que o companheiro sofresse de problemas psiquiátricos, embora não fizesse nenhum tipo de tratamento.

Segundo o site Extra, Camila teria relatado que namorava Luiz Eduardo Lopo, de 38 anos, há 8 meses, e que havia se mudado a dias para o local junto com o filho, Enzo Almeida Pelegrini, e que na tarde do ocorrido, ele teria começado ter surtos e tentou se jogar em frente a carros.

Ainda segundo informações, ele teria subido para o apartamento e começado a lançar objetos nas paredes, quando pegou a criança pelo braço e arremessou pela janela. A Mãe, contou ainda que correu para socorrer o filho, e quando chegou no térreo, Luiz também se jogou e morreu na hora.

Para Extra, vizinhos afirmaram que os surtos do homem eram comuns e que ele fazia uso de drogas.

A perícia foi acionada para o local. A polícia informou que as investigações estão em andamento e que Camila foi levada para delegacia para prestar esclarecimentos.