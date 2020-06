Homem que ateou fogo na própria esposa e fugiu é preso no Amazonas

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Manaus/AM - Tiago Ferreira Oliveira, suspeito de atear fogo no corpo da própria esposa, foi preso nessa quarta-feira (3), no município de Manacapuru, no interior do Amazonas. O homem estava foragido desde do dia do crime, 28 de maio.

Na ocasião, embriagado ele jogou acetona no corpo da companheira e acendeu o fogo após uma briga por ciúmes. Ele também chegou a se queimar e foi levado para o hospital, mas fugiu ao saber que a polícia tinha sido acionada.

Nessa quarta, ele foi encontrado e preso, e não negou o crime, porém, admitiu não lembrar direito de como tudo aconteceu. Ele vai responder por lesão corporal grave.

A mulher sofreu queimaduras de segundo grau nas pernas e braços, mas se recupera bem. Ela segue internada no Hospital Lázaro Reis porque durante o atendimento, ela contraiu a Covid-19 e permanece em isolamento.