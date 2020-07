Homem é preso suspeito de filmar partes íntimas de mulheres; câmera estava em local inusitado

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

Um homem foi preso, neste sábado (11), com uma microcâmera instalada na porta do tênis. Ele filmava as partes íntimas de mulheres dentro do metrô de São Paulo.

De acordo com o R7, a polícia chegou até o suspeito após denúncias anônimas. Atém do dispositivo, que era alimentado por uma bateria na meia, ele carregava uma bonda com um monitor, em que verificava as gravações no momento em que eram feitas.

Ainda segundo a publicação, o homem deverá ser autuado pelo crime de assédio assexual, que prevê multa de seis meses a um ano.