Surtado e armado, homem faz filho de 11 anos refém na própria casa

Uma criança de 11 anos foi feito refém pelo próprio pai, no sábado (25), no município de Angelândia, interior de Minas Gerais. De acordo com o site Metrópoles, o homem usava uma machado, um facão e uma flecha pedra ameaçar o menino.

Após 6 horas de negociação, o Bofe conseguiu resgatar a vítima. O pai da criança de 47 anos estava em um surto psicótico.

Ainda segundo a publicação, a polícia informou que foi preciso intervir para salvar o garoto, mas não detalhou qual tipo de ação foi feita, nem se o menino precisou de algum tipo de atendimento médico.