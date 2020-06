Com sinais de estrangulamento, homem é encontrado morto dentro de casa em Manaus

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Manaus/AM - Um homem identificado apenas como Manoel, foi encontrado morto na noite dessa terça-feira (16), na rua vale do Sol, no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste.

O corpo estava dentro da residência onde ele morava e trazia sinais de estrangulamento. Vizinhos ficaram assustados com a morte.

A polícia esteve no local e investiga se a Manoel foi e fato vítima de homicídio, mas também não descartou a hipótese de ele ter sofrido um acidente doméstico e machucado o pescoço.