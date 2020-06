Vídeo: Homem 'surta' e agride aos socos mulheres em rua de Manaus

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Homem espanca mulheres no meio avenida em Manaus pic.twitter.com/OvSLjnSKot — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) June 22, 2020

Manaus/AM - Um homem foi flagrado agredindo brutalmente duas mulheres na noite desse domingo (21), na avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte.

As vítimas estavam em um trecho da avenida junto com outras pessoas, quando o homem chega em um carro com um grupo de amigos e tentar chamar a atenção de uma delas que está de costa para rua.

Nas imagens é possível perceber que eles chegam a conversar, mas a vítima parece não querer muita proximidade e ignora o homem. Ele resolve sair do carro e com um objeto na mão, bate no rosto da mulher.

Uma prima e uma amiga dela, tentam defendê-la, mas também são espancadas. As duas tentar se proteger, enquanto um casal e outras pessoas apenas olham a cena.

Os amigos do agressor também não envolvem e assistem a tudo de dentro do veículo. Um deles chega a puxar o retrovisor para não quebrar, mas em momento nenhum tenta fazer o companheiro parar.

Com as vítimas bastante feridas, o homem decide ir embora e entra no carro como se nada tivesse acontecido. As vítimas foram levadas a um hospital próximo.