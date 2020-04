Após ser esfaqueado, jovem pede socorro mas acaba preso no Amazonas

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Manaus/AM - Um homem de 23 anos foi esfaqueado nessa terça-feira (28), durante uma confusão nos arredores da Feira do Bagaço, no município de Parintins, no interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, no momento em que a vítima era socorrida, foi encontrado na cintura dela uma arama de fogo calibre 22, de numeração raspada.

O jovem não soube explicar a origem da arma e assim que recebeu alta do hospital , saiu direto para a delegacia onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. O homem que o esfaqueou nãoo foi encontrado na cena do crime e segue foragido.