Em Manaus, venezuelano é brutalmente espancado e esfaqueado na frente de drogaria

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Uma briga entre quatro venezuelanos terminou com um deles esfaqueado no fim da noite dessa sexta-feira (10), na frente de uma drogaria na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte.

Segundo populares, o grupo estava discutindo do lado de fora do estabelecimento, quando se exaltaram e partiram para a luta corporal.

A vítima foi espancada e esfaqueada várias vezes no pescoço, assim que caiu no chão “lavado” de sangue, os agressores fugiram deixando o homem agonizando no local.

Uma ambulância foi acionada e o ferido foi levado em estado gravíssimo para um hospital. A polícia investiga do crime.