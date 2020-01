Homem é morto a facada por cobrador de dívida em Manaus

Manaus/AM - Talias da Silva Souza, 47, foi encontrado morto na manhã dessa quarta-feira (15), na Rua dos Barés, no Centro. A vítima teria sido esfaqueada por um homem que cobrava uma dívida.

De acordo com a polícia, uma viatura da 24º Cicom fazia patrulhamento de rotina por volta das 4h40, pela área da Feira Manaus Moderna, quando avistaram Talias ferido, caído no chão com a arma do crime do lado.

A vítima era morador de rua e costumava perambular pelo local. Uma testemunha contou à polícia que presenciou o momento em que um homem chegou, abordando Souza. Os dois discutiram por conta de uma dívida e o “cobrador”acabou partindo uma faca para cima de Talias.

O irmão dele esteve na cena do crime e reconheceu o morador de rua, mas em seguida desapareceu. O corpo foi removido pelo IML e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga o caso.