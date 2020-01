Após bebedeira, homem de 54 anos é encontrado morto em Manaus

Manaus/AM - Luiz Alberto dos Anjos da Silva, 54, foi encontrado morto dentro de casa, nesta quinta-feira (09), na rua Alenquer, no bairro Grande Vitória, Zona Leste da capital.

Segundo a polícia, a vítima estava bebendo com amigos dentro da própria casa quando adormeceu sentado na cadeira. Minutos depois, as pessoas que estavam no local tentaram o acordar e perceberam que o homem estava com o corpo gelado.

O Samu foi acionado pelos familiares, e ao chegar ao local, constatou o óbito. A suspeita é que ele tenha sofrido um infarto. O Instituto Médico Legal também foi acionado para remover o corpo.