Jovem morre ao ter cabeça dilacerada a golpes de terçado no Amazonas

Manaus/AM - Um homem identificado como Wiglison Ferreira Fernandes, 19, foi encontrado morto e com a a cabeça dilacerada na madrugada desse domingo (2), no município de Maués, no interior do Amazonas.

O crime ocorreu na rua Sotero Mota, no bairro Mario Fonseca e deixou os moradores chocados. Além de ter a cabeça e o rosto desfigurado pelos golpes, Wiglison também sofreu várias terçadadas pelo corpo.

A cena encontrada pela polícia no local era de total horror e barbárie. A Polícia Civil trabalha nas investigações, mas ainda não há suspeito e nem se sabe a motivação do crime. O corpo do jovem foi removido após perícia e encaminhado ao necrotério do Hospital Geral Raimunda Francisca Dinelly.