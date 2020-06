Secretário é exonerado do cargo após ser acusado de agredir amante

Anjos e demônios

O secretário de Esporte, Huelinton Mendes Rodrigues, foi exonerado do cargo nesta segunda-feira (29), após ser acusado de agredir a amante, de 34 anos, na casa dela. A briga do casal aconteceu na última sexta-feira (26), na cidade de Nova Ubiratã, em Mato Grosso.

Huelinton já responde a um processo por violência doméstica contra a mulher, em 2019. De acordo com o Sistema Globo, eles teriam reatado o relacionamento e estavam sofrendo ameaças pela amante do, então secretário. Huelinton teria ido à casa da vítima e minutos depois a polícia foi acionada pelos vizinhos ao escutarem os pedidos de ajuda dela.

Ainda de acordo com a publicação, os policiais encontraram a amante de Huelinton com o nariz sangrando e reclamando de dores no braço esquerdo.

A vítima alegou que o ex-secretário não aceitava o fim do relacionamento. Ele fugiu do local e segue sendo procurado pela polícia.

Sobre o ocorrido, a prefeitura de Nova Ubiratã divulgou uma nota que confirma a exoneração e explica que a decisão foi tomada para garantir a isonomia no procedimento que apura os possíveis crimes a ele imputados.