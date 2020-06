Soldador morre ao levar mais de 22 tiros em Manaus

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Manaus/AM - Um homem de 32 anos foi assassinado com 22 tiros na noite desse domingo (28), na rua Sorriso do Lagarto, no bairro São José, na Zona Leste.

A vítima, que trabalhava como soldador foi executada por pistoleiros, que surgiram em um carro enquanto ele caminhava pela via.

Assim que o avistaram, eles baixaram os vidros e dispararam sem controle contra a vítima. Cerca de 22 balas o atingiram e ele acabou vindo à óbito no hospital Platão Araújo. Os autores do crime ainda não foram identificados.